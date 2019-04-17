Незалежная увидела угрозу в упрощенной выдаче гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

Власти Украины с беспокойством восприняли информацию о возможном получении населением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик российских паспортов в упрощенном формате сразу же после проведения второго тура президентских выборов в Незалежной.

В Киеве заметили, что жители мятежного Донбасса в таком случае автоматически потеряют украинское гражданство. Более того, там увидели угрозу ввода Москвой Вооруженных сил РФ на территорию ДНР и ЛНР под прикрытием защиты своих граждан.



"Мы можем протестировать, а можем официально заявить, что в соответствии с нашим законодательством наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ, все равно станут известны, потому что должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически теряет украинское",

– цитирует "Обозреватель" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.





По его мнению, выдача российских паспортов может послужить основанием для будущего ввода войск ВС России на территорию народных республик. Здесь необходимо напомнить, что представители киевского режима за последние несколько лет на разных уровнях утверждали о дислокации наших военных подразделений с танками и пушками в Донбассе.

"Не исключен вариант, что они скажут, что там живут их граждане, они их будут защищать и заведут туда свои войска открыто", – подчеркнул пан Грымчак.

Т.е. сначала выведут под спутниковые снимки, а затем снова введут.





На днях о возможных планах Кремля по поводу массового приема в российское гражданство жителей ДНР и ЛНР написал "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в госструктурах страны. Один из собеседников сообщил, что президент РФ Владимир Путин может подписать соответствующий указ после проведения второго тура, который пройдет 21 апреля. Данную информацию подтвердил и другой источник издания, подчеркнув, что этот вопрос уже полностью проработан - осталось лишь поставить президентскую подпись под документом.

В свою очередь собеседники РБК уточнили, что, согласно плану, население с документами народных республик смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет. Подчеркивается, что главными условиями смены гражданства будут именно наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача основного документа Незалежной.

Еще в конце марта военкор Семен Пегов писал, что в народные республики завезли российские паспорта. Первыми их должны получить госслужащие и пенсионеры. Процедура выдачи, по его словам, намечена на апрель.

