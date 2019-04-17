Киевская верхушка поплатится за Крым

В черном списке не хватает Порошенко

Первые лица Украины предстанут перед законом как изменники родины. Против власть имущих возбуждено уголовное дело за то, что они в 2014 г. намеренно сдали Крым и устроили массовые убийства на Майдане.

В числе тех, кого должны наказать, оказались бывший глава правительства Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, столичный градоначальник Виталий Кличко, парламентский спикер Андрей Парубий, генпрокурор Юрий Луценко, министр обороны Степан Полторак. Всего в опалу попали 11 представителей украинской верхушки, передает информацию пресс-службы адвокатской фирмы, опекающей экс-президента Януковича, Aver lex, пишет РИА "Новости".

В этом списке кое-кого не хватает, заявил директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. По его мнению, не меньше вышеперечисленных лиц повинен в гибели невинных людей действующий глава государства.

"Я бы добавил к господам Турчинову, Яценюку и иже с ними еще и господина Порошенко. Потому что вся киевская верхушка должна быть наказана, и наказана очень серьезно. Посмотрим, как будут развиваться события после выборов",

– заключил эксперт в эфире радио Sputnik.

Инициатором правосудия выступило Государственное бюро расследований (ГБР), которое в феврале получило сведения о кровавых событиях Майдана. Их предоставила защита Януковича, на которого повесили загубленные человеческие жизни.