Донбасс остался без воды

Насосные станции прекратили работу

Почти два десятка населенных пунктов в Донбассе лишились водоснабжения. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Без водоснабжения остались 13 населенных пунктов Константиновского района, 3 населенных пункта в районе Дзержинска, а также города Волноваха и Угледар", – приводит сообщение украинского ведомства telegram-канал Inside Donetsk.

Водоснабжение приостановлено из-за того, что двум насосным станциям отключили электричество. Пока их не запустят снова, воду жителям будут раздавать из бочек сотрудники МЧС.

На прошлой неделе без воды остались жители ЛНР после того, как на Петровском магистральном водоводе случилась авария, в результате которой украинским властям пришлось перекрыть воду.

В конце марта "Утро" писало о том, что с Киев планировал начать водную блокаду Донбасса. Об этом со ссылкой на директиву из Украины предупреждала компания "Вода Донбасса".