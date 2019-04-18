Главе СНБО Украины всюду мерещатся враги

Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Генеральный штаб Министерства обороны РФ следует признать террористическими организациями. С таким требованием выступил бывший "временный" президент Украины Александр Турчинов.



У себя в Facebook чиновник разразился гневной тирадой, в которой обвинил российских силовиков в организации и проведении диверсий на территории Незалежной. В частности, по его версии, ответственность за "организацию террористической деятельности" несут глава ФСБ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев и начальник главного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

"Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы России, в том числе ФСБ и Генштаб России, террористическими организациями, а Россию – государством, распространяет терроризм в мире",

– написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По словам Турчинов, против всех лиц, причастных к организации и исполнению терактов, открыты уголовные дела, передает Ura.ru. "Кроме того, означенные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола и в санкционные списки", – потребовал чиновник.

От действий "российских террористов" пострадала не только Украина: "Аналогичные преступления спецслужб РФ были раскрыты и за пределами нашей страны – в частности, использование боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и так далее".

Накануне Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) дали пресс-конференцию, на которой представили "неопровержимые доказательства" участия российских силовых структур в террористической деятельности. В частности, в СБУ сообщили о задержании семи "диверсантов", двое из которых – кадровые офицеры российских спецслужб.

Еще один задержанный – Алексей Комаричев, которого представили как "руководителя диверсионно-террористической группы спецслужб РФ", – якобы пытался совершить в начале апреля покушение на сотрудника украинской разведки, но устроил самоподрыв и был госпитализирован. Прессе же сказали, что преступник погиб, чтобы "не спугнуть сообщников".

Генерал-лейтенанта ФСБ России Дмитрия Минаева глава СБУ Василий Грицак назвал организаторов убийства полковника СБУ Александра Хараберюша. По словам Грицака, Минаев курировал операции, находясь на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.