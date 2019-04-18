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Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Генеральный штаб
Министерства обороны РФ следует признать террористическими организациями. С
таким требованием выступил бывший "временный" президент Украины
Александр Турчинов.
У себя в Facebook чиновник разразился гневной тирадой, в которой обвинил российских силовиков в организации и проведении диверсий на территории Незалежной. В частности, по его версии, ответственность за "организацию террористической деятельности" несут глава ФСБ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев и начальник главного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
"Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы России, в том числе ФСБ и Генштаб России, террористическими организациями, а Россию – государством, распространяет терроризм в мире",
– написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По словам Турчинов, против всех лиц, причастных к организации и исполнению терактов, открыты уголовные дела, передает Ura.ru. "Кроме того, означенные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола и в санкционные списки", – потребовал чиновник.
От действий "российских террористов" пострадала не только Украина: "Аналогичные преступления спецслужб РФ были раскрыты и за пределами нашей страны – в частности, использование боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и так далее".
Накануне Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) дали пресс-конференцию, на которой представили "неопровержимые доказательства" участия российских силовых структур в террористической деятельности. В частности, в СБУ сообщили о задержании семи "диверсантов", двое из которых – кадровые офицеры российских спецслужб.
Еще один задержанный – Алексей Комаричев, которого представили как "руководителя диверсионно-террористической группы спецслужб РФ", – якобы пытался совершить в начале апреля покушение на сотрудника украинской разведки, но устроил самоподрыв и был госпитализирован. Прессе же сказали, что преступник погиб, чтобы "не спугнуть сообщников".
Генерал-лейтенанта ФСБ России Дмитрия Минаева глава СБУ Василий Грицак назвал организаторов убийства полковника СБУ Александра Хараберюша. По словам Грицака, Минаев курировал операции, находясь на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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