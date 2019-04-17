На Украине поймали "российских диверсантов"

По сообщению СБУ, задержанные планировали убийства высокопоставленных военных и чиновников Незалежной

На Украине пресечена деятельность диверсионно-террористической группы спецагентов РФ. Об этом заявил глава Службы безопасности (СБУ) Василий Грицак в среду, 17 апреля.

На специально созванном брифинге в Киеве он сообщил, что задержано 7 "диверсантов", двое из которых – кадровые офицеры российских спецслужб. Одного из них взяли буквально сегодня, за несколько часов до появления Грицака перед журналистами.

Еще один задержанный якобы пытался совершить в начале апреля покушение на сотрудника украинской разведки, но устроил самоподрыв и был госпитализирован. Прессе же сказали, что преступник погиб, чтобы "не спугнуть сообщников".

Всего же, по данным СБУ, Россия забросила на Украину несколько диверсионных групп.

"Одна из таких групп 27 июня 2017 совершила теракт в центре Киева, взорвав автомобиль генерала Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, в результате которого он погиб", – заявил Грицак.

Раскрыто и убийство полковника СБУ Александра Хараберюша. Организатором преступлений Грицак назвал генерал-лейтенанта ФСБ России Дмитрия Минаева, который курировал операции, находясь на территории ДНР.

Ранее на Украине связывали убийство высокопоставленных силовиков с местью ополченцев Донбасса за смерть командиров Гиви и Моторолы.

