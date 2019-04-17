Украинские военные нашли в Донбассе новейшие российские снаряды

"Краснополь" до Киева доведет

Украинские военные в очередной раз разглядели в Донбассе российское оружие, которое могло поставляться только из регулярных частей.

Как заявили командующий Операций объединенных сил (ООС), генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ВВС News Украина, бойцы ДНР испытывают рядом с линией разграничения ПТРК "Корнет", а также новейшие управляемые снаряды "Краснополь". В частности, этими боеприпасами были обстреляны боевики, которые нанесли удар по аэродрому Хмеймим 31 декабря 2017 года в Сирии.

По словам Наева, просле первого тура президентских выборов, ситуация на фронте стала еще более напряженной. ООС и ДНР регулярно обвиняют друг друга в применении оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В понедельник один из офицеров ВСУ выложил видео, на котором с беспилотника на бойцов ДНР падает бомба. По его данным, двое погибли. Украинские СМИ регулярно "козыряют" успехами своих военных в Донбассе. 13 апреля в ДНР сообщили о гибели двух своих бойцов в результате артобстрелов ВСУ.