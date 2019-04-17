Генерал-полковник "бегал" за границу на работу

Потерявшийся из поля зрения СМИ и общественности главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос появился сегодня перед телекамерами и заявил, что не сбегал из страны, а совершал рабочую поездку. Об этом он рассказал на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком, который по ходу доложил о поимке "российских диверсантов".

"С улыбкой хочу сказать: я не двойник, не тройник, и даже не клон беглеца Анатолия Матиоса, о чем уже несколько дней подряд говорят все пропагандистские российские СМИ, о том, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, сбегая", – цитирует телеканал "112" Матиоса.

По его словам, он "сбежал" за границу по работе, которая ныне продемонстрирована. И она оказалась совместной со Службой безопасности Украины.

Также генерал-полковник юстиции обратился к "нашим российским соседям", отметив, что его "пальчиков" за тот период, пока его не было в Незалежной, "как сказал полковник Штирлиц", не найдут в Израиле, Швейцарии, Австрии, Испании, в Ливии и других странах, поскольку он "выполняет свою работу", а она вне рамок медийного пространства.

Правда, пан Матиос не совсем в курсе, вероятно, из-за условий трудовой деятельности за границей, что первыми на "пропажу" военного прокурора обратили внимание именно украинские журналисты. И местные СМИ не меньше обсуждали тему, куда он делся.

Напомним, информация о "побеге" Матиоса с Украины появилась 15 апреля.

