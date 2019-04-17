Генералы насчитали лишнюю группу

В связи с выборами президента Незалежной Россия стянула к украинской границе дополнительную батальонно-тактическую группу, и теперь их стало 29.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, перемещение произошло после проведения первого тура выборов президента Украины. Кроме того, по его словам, подразделения ДНР якобы изменили тактику действий.

"На данный момент они перешли к активному использованию запрещенного "минскими договоренностями" вооружения и диверсионно-разведывательных групп", – цитируют Полторака "Украинские новости".

Стоит отметить, что в последнее время больше новостей приходит об обстрелах со стороны украинских военных, которые используют разные способы для нападения на бойцов ДНР, будь то беспилотники или артобстрелы.