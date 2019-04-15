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Военный прокурор Украины сбежал перед вторым туром выборов

Анатолий Матиос. Фото: commons.wikimedia.org/Anatolii Matios (CC BY-SA 3.0)
Анатолий Матиос испугался расплаты со стороны Порошенко

Возможный фигурант дела о миллиардной коррупции в оборонно-промышленном комплексе покинул территорию Незалежной и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил украинский журналист Василий Крутчак.

Украинские СМИ связывают Матиоса с коррупционным скандалом в украинской оборонке. Возможно, именно он был причастен к "сливу" информации о хищениях в "Укроборонпроме" в прессу. В связи с этим главный военный прокурор может опасаться за свою судьбу и ожидать персональной ответственности в случае поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.

"Толик Матиос покинул страну. (Владимиру) Зеленскому и (Игорю) Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Петр (Порошенко) будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков (фигурантов дела о коррупции в "Укроборонпроме"), а из-за видео с сыном",

написал публицист на своей странице в Facebook.

Он напомнил об эпизоде с публикацией видеозаписи, на которой сын главы государства замечен в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"И возникает вопрос: кто из тех, что остались из военной прокуратуры, будет отвечать за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов и кто первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры?" – добавил Крутчак.

В комментарию изданию "Вести" он уточнил, что новость о бегстве Матиоса поступила к нему от информированных источников. В ближайшее время Крутчак пообещал назвать страну, где скрывается главный военный прокурор.

Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее возбудило уголовное дело о коррупции в оборонной сфере. По версии авторов журналистского расследования, по мотивам которого было заведено дело, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Игорь Гладковский (Свинарчук) и еще несколько человек с 2016 г. продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Таким образом люди из команды Порошенко незаконно получили от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн (более $9,2 миллиона).

Андрей ФИЛАТОВ
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