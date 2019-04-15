На Украине выкатили чудо-БТР

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На Украине построили командно-штабной БТР-3КШ специально для управления подразделениями на поле боя.
Как сообщается на сайте ГК "Укроборонпром", чудо-машину изготовил "Киевский бронетанковый завод" на базе хорошо известного БТР-3. Также в работе принимали участие другие предприятия ГК, а также частные компании.
"Укрборонпром" особенно отмечает автоматизированную систему управления боем которая "объединяет всю переданную по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения". Данные могут поступать, в том числе, от беспилотников и контрбатарейных радаров. Затем целостная картина выводится на тактические компьютеры. Похожим образом оборудуются современные командные танки, вроде российского Т-90 "Владимир".
БТР-3КШ оборудован беспилотником "Рама" разработки ОКБ "Авиации общего назначения". А также боевым модулем "ИВА-М" с дистанционным управлением.
Сейчас машину готовят к заводским испытаниям, после чего БТР направят на "госы", если конечно Минобороны захочет купить это чудо техники.
БТР получился очень высоким и представляет из себя отличную мишень на гранатометчика. Вместе с тем, по уровню брони машина не идет ни в какое сравнение с танком, из плюсов – достаточно высокая скорость по шоссе.
Правда, произойдет это при одном условии