На Украине выкатили чудо-БТР

Машина получилась современная, но очень заметная

На Украине построили командно-штабной БТР-3КШ специально для управления подразделениями на поле боя.

Как сообщается на сайте ГК "Укроборонпром", чудо-машину изготовил "Киевский бронетанковый завод" на базе хорошо известного БТР-3. Также в работе принимали участие другие предприятия ГК, а также частные компании.

"Укрборонпром" особенно отмечает автоматизированную систему управления боем которая "объединяет всю переданную по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения". Данные могут поступать, в том числе, от беспилотников и контрбатарейных радаров. Затем целостная картина выводится на тактические компьютеры. Похожим образом оборудуются современные командные танки, вроде российского Т-90 "Владимир".

БТР-3КШ оборудован беспилотником "Рама" разработки ОКБ "Авиации общего назначения". А также боевым модулем "ИВА-М" с дистанционным управлением.

Сейчас машину готовят к заводским испытаниям, после чего БТР направят на "госы", если конечно Минобороны захочет купить это чудо техники.

БТР получился очень высоким и представляет из себя отличную мишень на гранатометчика. Вместе с тем, по уровню брони машина не идет ни в какое сравнение с танком, из плюсов – достаточно высокая скорость по шоссе.