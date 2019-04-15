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Зеленский требует с России денег за Крым

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Кандидат в президенты назвал единственное возможное решение по полуострову

Владимир Зеленский отказался идти на любую сделку и компромисс с Москвой о признании Крыма российским. Он подчеркнул, что не собирается вести торг, предметом которого выступают его соотечественники, имея ввиду крымчан.

"Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан – это не может быть предметом переговоров и договоренностей!",

цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Более того, он считает, что российские власти должны вернуть Украине полуостров вместе с компенсацией убытков, которые понесла Незалежная, а также пострадавшие и семьи погибших от "репрессий" со стороны РФ.

Столь же жесткую позицию Зеленский занял и в отношении Донбасса. По его словам, по ДНР и ЛНР не может быть никаких международных споров, поскольку речь идет о украинских территориях. При этом он отметил, что крымчане променяли

"Если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь под властью РФ",

– заявил Зеленский.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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