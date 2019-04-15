Неожиданный поворот: Сердючку пустили на "Евровидение"

Андрей Данилко станет почетным гостем конкурса

Верка Сердючка все-таки поедет на самый знаменитый европейский песенный конкурс. Правда, он не будет представлять Украину, а выступит как приглашенный гость.

Об этом решении сообщается на украинской страничке "Евровидения" в Instagram. Андрей Данилко, известный широкой публике под сценическим именем Верка Сердючка, споет песню Нетты Toy, а певица Элени споет песню Сердючки 2007 года.

В этом году "Евровидение" состоится в городе Тель-Авиве, так как в 2018 г. победительницей конкурса стала израильтянка Нетта Барзилай. На Украине мероприятие стало причиной внезапного скандала: Национальная общественная телерадиокомпания заявила, что представитель страны не должен иметь российского гражданства или гастролировать в России, и все претенденты – финалисты национального отбора – также отказались ехать в Тель-Авив.

Сам Данилко ранее сказал, что не стал бы участвовать в отборе на "Евровидение", даже если бы ему предложили $100 тысяч.