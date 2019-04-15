Лидера президентской гонки пытаются остановить любыми способами

Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате госсредств в отношении главы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который сейчас борется за кресло президента Украины. Об этом сообщил председатель общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка.

Судебная тяжба связана с фильмом "Я, ты, он, она", снятого компанией пана Зеленского "Киноквартал". По словам активиста, постановление передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Этим определением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований", – цитирует "Укринформ" Дудку.

Он утверждает, что фильм был снят, в том числе, и на деньги Государственного агентства по вопросам кино. Заковыка в том, что согласно закону для получения бюджетного финансирования картина должна была быть озвучена на крымско-татарском или украинском языках, а лента вышла лишь в русском варианте.





Пан Дудка рассказал, что еще в январе обращался в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, однако тогда НАБУ его проигнорировало. Поэтому активист пошел в суд. И, надо признаться, очень вовремя, т.к. у оппонента актера действующего президента страны Петра Порошенко, кажется, закончились все аргументы против Зеленского – и наркотики, и моча, и плакатная агитация.

Так, по данным букмекеров, за прошедшую неделею разрыв ставок, установленных на участников второго тура вырос, и за семь дней до голосования Зеленский является явным фаворитом. Причем, как пишет "Интерфакс", лидерство комика отмечается у всех букмекерских контор.

