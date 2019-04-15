Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Против Зеленского открыто дело в растрате бюджетных средств

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВойна им в помощь: Киев нашел плюсы в проигрыше Москве в ВТО
Лидера президентской гонки пытаются остановить любыми способами

Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате госсредств в отношении главы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который сейчас борется за кресло президента Украины. Об этом сообщил председатель общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка.

Судебная тяжба связана с фильмом "Я, ты, он, она", снятого компанией пана Зеленского "Киноквартал". По словам активиста, постановление передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Этим определением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований", – цитирует "Укринформ" Дудку.

Он утверждает, что фильм был снят, в том числе, и на деньги Государственного агентства по вопросам кино. Заковыка в том, что согласно закону для получения бюджетного финансирования картина должна была быть озвучена на крымско-татарском или украинском языках, а лента вышла лишь в русском варианте.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Пан Дудка рассказал, что еще в январе обращался в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, однако тогда НАБУ его проигнорировало. Поэтому активист пошел в суд. И, надо признаться, очень вовремя, т.к. у оппонента актера действующего президента страны Петра Порошенко, кажется, закончились все аргументы против Зеленского – и наркотики, и моча, и плакатная агитация.

Так, по данным букмекеров, за прошедшую неделею разрыв ставок, установленных на участников второго тура вырос, и за семь дней до голосования Зеленский является явным фаворитом. Причем, как пишет "Интерфакс", лидерство комика отмечается у всех букмекерских контор.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россия заплатит Совету Европы 60 миллионов евро

Правда, произойдет это при одном условии

Москва убьет Зеленского

Крайним окажется Порошенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей