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Тайну Зеленского разоблачили на видео

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Штаб Порошенко вновь поиздевался над шоуменом

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко продолжает поражать избирателей предвыборным креативом.

Героем нового ролика вновь стал соперник Петра Алексеевича комик Владимир Зеленский. На этот раз режиссеры ролика оставили шоумена в живых, однако выставили его в весьма неприглядном состоянии. 

Новое видео предваряют титры со словами "с ним все в порядке", затем мимо идущего через пешеходный переход артиста с ревом проносится грузовик, а потом прямо на Зеленского сваливается сверху мешок, обсыпая кандидата в президенты чем-то белым. Финальные титры – "потому что он под кайфом" – не оставляют сомнения в том, каким порошком засыпали Зеленского. 

Ранее штаб Порошенко уже поделился с избирателями роликом, в котором шоумена сбивал грузовик. Ну а в новом видео была представлена альтернативная версия событий. Примечательно, что и в том, и в другом ролике просматриваются недвусмысленные намеки на якобы имеющуюся у Зеленского наркотическую зависимость.

Возможно таким нехитрым способом советники Порошенко стараются отвлечь внимание избирателей от упорных слухов о том, что Петр Алексеевич страдает от алкоголизма.

Валентина МАЙОРОВА
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