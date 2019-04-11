Зеленского сбил грузовик

В этом обвиняют Петра Порошенко

Борьба за пост президента Украины продолжается. Петр Порошенко пытается любыми способами удержать, рвущегося во власть Владимира Зеленского, и даже сбил его на грузовике. К счастью, это произошло только на видео.

На сайте Зеленского утверждается, что на Telegram-канале, который якобы связан с действующим главой государства, появились интересные кадры. В небольшом ролике, переходящего дорогу политика, неожиданно сбивает фура. После этого на экране появляется надпись: "У каждого своя дорога".

Отмечается, что Зеленскому посоветовали усилить охрану из-за возможной угрозы жизни. Сам Порошенко пока никак не отреагировал на эту новость.

Напомним, второй тур выборов, в который вышли Зеленский и Порошенко, назначен на 21 апреля. За два дня до этого кандидаты сойдутся в словесном поединке. И 19 апреля в Незалежной пророчат "третий Майдан".

