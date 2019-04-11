Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленского сбил грузовик

Кадр из сериала «Слуга народа»
продолжениеУкраине закрыли путь в ЕС и НАТО
В этом обвиняют Петра Порошенко

Борьба за пост президента Украины продолжается. Петр Порошенко пытается любыми способами удержать, рвущегося во власть Владимира Зеленского, и даже сбил его на грузовике. К счастью, это произошло только на видео.

На сайте Зеленского утверждается, что на Telegram-канале, который якобы связан с действующим главой государства, появились интересные кадры. В небольшом ролике, переходящего дорогу политика, неожиданно сбивает фура. После этого на экране появляется надпись: "У каждого своя дорога".

Отмечается, что Зеленскому посоветовали усилить охрану из-за возможной угрозы жизни. Сам Порошенко пока никак не отреагировал на эту новость.

Напомним, второй тур выборов, в который вышли Зеленский и Порошенко, назначен на 21 апреля. За два дня до этого кандидаты сойдутся в словесном поединке. И 19 апреля в Незалежной пророчат "третий Майдан".  

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сдулись: американцы признали поражение в борьбе с "Северным потоком-2"

Европа устояла против натиска Вашингтона

Переговоров не будет: в ЕС определились с Brexit

Тереза Мэй добилась своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей