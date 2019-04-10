Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дебаты Порошенко и Зеленского приведут к третьему Майдану на Украине

Фото: www.globallookpress.com
Стадион "Олимпийский" готовится к драматическому событию

Выборы на Украине 2019 года займут особое место в истории страны. По мнению эксперта Центра структурной политологии "Выбор" Лилии Будницкой, украинцев ждет новый уникальный Майдан.

Как стало известно, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко перешли от слов к делу – они подали заявки на проведение дебатов на главной национальной арене СК "Олимпийский". Руководство спорткомплекса получило запросы от Порошенко на 14 и 19 апреля, а от Зеленского – на 19 апреля, сообщается в Facebook организации. Эксперты рисуют разные сценарии развития событий второго тура выборов, включая самые жуткие. Будницкая считает, что на стадионе развернется символическая борьба.

Фото: commons.wikimedia.org

"Это вариант лайт-Майдана. Третий Майдан, но не на Майдане (главной площади в Киеве – прим. "Утра"), а в НСК "Олимпийский". На самом деле, дебаты на стадионе – это битва символов",

– рассказала эксперт "Утру".

Порошенко, разумеется, являют собой замкнутую и забронзовевшую власть, надоевшую  всем за редким исключением в Незалежной. Для него выход на поединок с оппонентом к многотысячной толпе станет одновременно выходом из "зоны комфорта". Стадион символизирует открытые чувства и дух здорового соперничества, и для Порошенко такая живая атмосфера будет очень неуютной. А вот Зеленскому будет более привычен интерактивный живой формат. Да и зеленая трава поля "Олимпийского" поможет ему ощутить себя в родных стенах, так как этот цвет преобладает в символике его команды. 

Петр Порошенко . Фото: EPA

"Рядовой украинец воочию увидит то, о чем ему твердят со старта выборов: сражение старой системы и неопределенного нового. То есть, то, что обычно происходит в Украине именно на Майдане",

– сказала Будницкая.

В отличие от предыдущих двух третий Майдан вряд ли перерастет в насилие, не говоря уже о кровопролитии – в этом незаинтересован никто. По словам Будницкой, политики рискуют в этом случае своими рейтингами. Любая драка или провокация может снизить их популярность, что выйдет им боком во время голосования. Ну а для МВД Украины и Нацгвардии обеспечение безопасности дебатов – дело чести.

Владимир Зеленский. Фото: EPA

Но какими бы драматическими не выдались грядущие дебаты, ждать от них содержательности не стоит. С обеих сторон будут преобладать эмоции. Для Порошенко второй тур выборов сродни последней битва Акелы, отмечает эксперт. Он будет произносить свои заезженные тезисы, в том числе и про "российскую угрозу", только подавать их будет с более высоким градусом накала. Зеленскому же предстоит выбрать: наконец презентовать себя как серьезного политика перед огромной аудиторией или остаться в амплуа комика. В первом случае есть шанс положить на лопатки оппонента, ну а во втором – войти в анналы истории Украины с супервыпуском "95 квартала".

Неожиданную точку зрения об итогах дебатов на Украине высказал правозащитник, помощник депутата Госдумы РФ Михаил Долматов. По его словам, сторонники Порошенко и Зеленского, которые придут поддержать своих кандидатов, сблизятся на антироссийской почве. Дружба противоположных лагерей впоследствии станет полем для больших дискуссий о политическом будущем Украины.  

"Я склонен думать, что будет разыгрываться вариант неких "братаний" и примирений. Давайте жить дружно и дружить против одного врага. Если же будет разыгрываться насильственный вариант, вероятность его, как мне кажется небольшая, – это будет говорить о том, что олигархические кланы не договорились",

– сказал он "Утру".      

По его словам, выборы на Украине не изменят кардинальным образом политический ландшафт сил. Олигархи останутся у власти, а какое лицо будет у этого коллективного олигархата значения не имеет.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

У Порошенко появился беспроигрышный вариант

Украинская оппозиция определилась с выбором

"Историческая помойка": выход России из ПАСЕ ударит по Украине

Киев настраивает против себя членов организации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей