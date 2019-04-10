Стадион "Олимпийский" готовится к драматическому событию

Выборы на Украине 2019 года займут особое место в истории страны. По мнению эксперта Центра структурной политологии "Выбор" Лилии Будницкой, украинцев ждет новый уникальный Майдан.

Как стало известно, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко перешли от слов к делу – они подали заявки на проведение дебатов на главной национальной арене СК "Олимпийский". Руководство спорткомплекса получило запросы от Порошенко на 14 и 19 апреля, а от Зеленского – на 19 апреля, сообщается в Facebook организации. Эксперты рисуют разные сценарии развития событий второго тура выборов, включая самые жуткие. Будницкая считает, что на стадионе развернется символическая борьба.

"Это вариант лайт-Майдана. Третий Майдан, но не на Майдане (главной площади в Киеве – прим. "Утра"), а в НСК "Олимпийский". На самом деле, дебаты на стадионе – это битва символов",

– рассказала эксперт "Утру".

Порошенко, разумеется, являют собой замкнутую и забронзовевшую власть, надоевшую всем за редким исключением в Незалежной. Для него выход на поединок с оппонентом к многотысячной толпе станет одновременно выходом из "зоны комфорта". Стадион символизирует открытые чувства и дух здорового соперничества, и для Порошенко такая живая атмосфера будет очень неуютной. А вот Зеленскому будет более привычен интерактивный живой формат. Да и зеленая трава поля "Олимпийского" поможет ему ощутить себя в родных стенах, так как этот цвет преобладает в символике его команды.

"Рядовой украинец воочию увидит то, о чем ему твердят со старта выборов: сражение старой системы и неопределенного нового. То есть, то, что обычно происходит в Украине именно на Майдане",

– сказала Будницкая.

В отличие от предыдущих двух третий Майдан вряд ли перерастет в насилие, не говоря уже о кровопролитии – в этом незаинтересован никто. По словам Будницкой, политики рискуют в этом случае своими рейтингами. Любая драка или провокация может снизить их популярность, что выйдет им боком во время голосования. Ну а для МВД Украины и Нацгвардии обеспечение безопасности дебатов – дело чести.

Но какими бы драматическими не выдались грядущие дебаты, ждать от них содержательности не стоит. С обеих сторон будут преобладать эмоции. Для Порошенко второй тур выборов сродни последней битва Акелы, отмечает эксперт. Он будет произносить свои заезженные тезисы, в том числе и про "российскую угрозу", только подавать их будет с более высоким градусом накала. Зеленскому же предстоит выбрать: наконец презентовать себя как серьезного политика перед огромной аудиторией или остаться в амплуа комика. В первом случае есть шанс положить на лопатки оппонента, ну а во втором – войти в анналы истории Украины с супервыпуском "95 квартала".

Неожиданную точку зрения об итогах дебатов на Украине высказал правозащитник, помощник депутата Госдумы РФ Михаил Долматов. По его словам, сторонники Порошенко и Зеленского, которые придут поддержать своих кандидатов, сблизятся на антироссийской почве. Дружба противоположных лагерей впоследствии станет полем для больших дискуссий о политическом будущем Украины.

"Я склонен думать, что будет разыгрываться вариант неких "братаний" и примирений. Давайте жить дружно и дружить против одного врага. Если же будет разыгрываться насильственный вариант, вероятность его, как мне кажется небольшая, – это будет говорить о том, что олигархические кланы не договорились",

– сказал он "Утру".

По его словам, выборы на Украине не изменят кардинальным образом политический ландшафт сил. Олигархи останутся у власти, а какое лицо будет у этого коллективного олигархата значения не имеет.