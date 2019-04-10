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Порошенко готовится к поражению

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Претендент на главное кресло Украины не сдастся без боя

Тихо-мирно оставит свой пост Петр Алексеевич, уверяют в его избирательном штабе. Он не собирается цепляться за власть. Никакой фальсификации результатов, подчеркнули в "Блоке Петра Порошенко" (БПП), не будет.

"Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко",

– убежден представитель партии из числа приближенных к пока еще действующему президенту, передает "Украинская правда".

Тем не менее, в преддверии второго тура оппоненту "конфетного магната" придется несладко. Он объявил войну Владимиру Зеленскому, признав, что прежде не дооценивал соперника из мира театра и кино. 

"Не работал против Зеленского на полную силу, но пришло время это изменить", – сообщил еще один депутат БПП. В партии добавили, что кампания против шоумена будет "жестокой": лидер Незалежной намерен "побеждать нокаутом".

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Победа, по словам Порошенко, не главное, важно – не ударить в грязь лицом и "показать приличный результат". "Лучше проигрыш, чем сомнительная победа" – девиз кандидата этих дней.

"Порошенко боится делегитимизации своего образа больше, чем проигрыша. Он не сможет позволить, чтобы Меркель или Макрон не хотели подавать ему руку",

– пояснил собеседник украинского издания.

Напомним, второй тур выборов, в который вышли Зеленский и Порошенко, назначен на 21 апреля. За два дня до этого кандидаты сойдутся в словесном поединке. 19 апреля в Незалежной пророчат "третий Майдан". 

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Ксения АНДРЕЕВА
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