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США поставили задачу Зеленскому воевать с Россией

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Военная риторика пана актера зазвучала все активнее

Американские кураторы киевского режима, вероятно, предчувствуя, а может, и создавая победу во втором туре шоумена Владимира Зеленского определили для будущего президента Украины задачу на войну с Москвой. Причем не в фигуральном смысле. Об этом пишет Telegram-канал "Разведчик".

"Пришла информация, которую сейчас обсуждают киевские политтехнологи, о том, что одним из условий, которые поставил Госдеп США перед Зеленским будет начало военных действий против России. Информацию подтверждает Сергей Гайдай, раннее занимавшийся кампанией Тимошенко", – приводим цитату поста, сохраняя орфографию и пунктуацию оригинала.

Автор приводит в качестве примера военной активности Вашингтона в суверенной Украине, подталкивая ту к вооруженному противостоянию с РФ, то, что Пентагон отправил в Незалежную "элитную роту Кричащих орлов".

Фото: flickr.com/Georgia National Guard

"В ближайшие дни в центр боевой спецподготовки на Яворовском полигоне Львовской области прибудут более 150 военнослужащих элитной десантной дивизии США для обучения украинских военных", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "ранее на базу украинского десанта в городе Очаков под Одессой прибыли несколько американских транспортных самолетов с диверсионным оружием, боевой техникой и снаряжением, а также личным составом из спецподразделения ВМС США Морские котики, которое специализируется на совершении подводных диверсий".

В сообщении указывается, что подводники-диверсанты, в отличие от "Кричащих орлов", заявились в соборную под видом строительных батальонов якобы для переоборудования очаковской базы десанта.

"Силы специальных операций что-то готовят, и это довольно серьезная провокация. Морские котики просто так военно-транспортными самолетами не путешествуют. Они прибывают к месту назначения для выполнения поставленных задач", – констатирует "Разведчик".

Косвенно планы Зеленского в качестве нового главы украинского государства на продолжение военного противостояния в Донбассе подтверждаются и его последними роликами, и заявлениямиидеолога его предвыборной кампании Руслана Стефанчука и эксперта штаба по экономическим вопросам Даниила Гетманцева. Эти двое специалистов сообщили изданию "Лига" о первых десяти шагах шоумена на посту президента.

По одному из них он собирается пригласить в нормандский формат США и Великобританию, а также намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Пан Зеленский даже готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но при посредничестве западных партнеров. А то! Куда уж без кураторов.

Однако здесь ключевым моментом является то, что актер, как и "шоколадный король" Петр Порошенко категорически не хочет напрямую разговаривать с представителями ДНР и ЛНР. Более того, он собрался отстранить от переговоров главную фигуру в вопросе обмена пленными – лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Что касается роликов. Накануне пан Зеленский выложил в своем Facebook духоподъемное видео с благодарностью всем добровольческим батальонам, воюющим в Донбассе, причем старательно перечислил все эти мародерские, бандитские формирования, включая нацистский "Азов" (запрещен в РФ), от которого воротят носы даже американцы. Зато кандидат поблагодарил их за поддержку на выборах и назвал "защитниками Украины" и "настоящими героями".

Приводить комментарии жителей шахтерского края не представляется возможным, придерживаясь всех букв российского законодательства. Впрочем, и адекватная часть соборной "прониклась" риторикой пана Зеленского: "Приветствую из Киева. На Бениного соколика у адекватных людей надежды быть не может. Есть желание ' остаточне прощавай" сказать Педро. После Кучмы теперь каждый новый хуже " попередника". Нам всем ... (конец) и это понятно".


Однако актер продолжает гнуть свой малопонятный миротворческий план по Донбассу, а, может, и шире. Он запустил сегодня в Сети очередную агитку с призывом "объединяться".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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