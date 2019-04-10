"Неловко перед миром": Порошенко зовет Зеленского пописать вместе

Украинцам уже становится неловко перед миром за цирк с кандидатами в президенты

На украинских выборах наметился отдельный второй тур, в котором Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны выяснить не то, у кого политическая программа лучше, а у кого чище моча.

Петр Алексеевич вызвал своего оппонента на дополнительную сдачу анализов инспекторам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) по настойчивой просьбы мэра Киева Владимира Кличко. Для большей убедительности результатов, надо полагать. Сам Порошенко не заставил себя долго ждать и пришел в НСК "Олимпийский" сдать анализы первым. После того как Порошенко облегчил мочевой пузырь и сдал кровь, он вышел в хорошем настроении к журналистам, уверенный в себе как никогда.

"Я своим именем гарантирую прозрачность и честность результатов анализов", – сказал он.

Сбросив с себя "груз", Порошенко похвастался тем, какой он "сильный" политик, а Зеленского назвал слабаком, потому что он "боится выйти к людям". Он напомнил своему неопытному коллеге, что пописать в баночку является его святым обязательством перед украинским народом.

В штабе Порошенко также обратились к команде Зе, что их кандидат не должен отказываться от предложения.

"Мы приняли этот челлендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописать",

– цитирует "Украинская правда" спикера штаба Олега Медведева.

При этом в команде действующего главы страны, такое впечатление, были не в восторге от идеи "второго тура" сдачи анализов. Приглашая Зеленского, Медведев пожалел, что эта тема стала чуть ли не главной на украинских выборах, затмив на какое-то время даже возможное проведение дебатов на СК "Олимпийский".

"Как-то немножко неловко перед внешним миром",

– замялся он во время выступления.

Видимо, и Зеленский решил, что это уже перебор. В его штабе заявили, что он не придет на повторный тест, так что Порошенко со своей инициативой остался в дураках. Политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков посоветовал впредь сдавать анализы в нормальных лабораториях, а не "в непонятном медпункте". Теперь уже надо думать о настоящем втором туре.

"Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали… Дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты",

– цитирует Разумкова "Би-Би-Си Украина".