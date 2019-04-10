Встреча украинских кандидатов с главой Пятой республики подтвердилась

Уже в ближайшую пятницу, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон примет действующего руководителя Украины Петра Порошенко. При этом, как выяснилось, сначала француз побеседует с лидером президентской гонки шоуменом Владимиром Зеленским.

"В пятницу президент встретится с украинским президентом Порошенко, в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет господина Зеленского, кандидата, прошедшего во второй тур",

– сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Макрона.

О том, что такая встреча возможна, стало известно накануне. Об этом написало украинское издание "Левый берег" со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел страны. Правда вчера еще не были уточнены дата аудиенции гостей из Незалежной и главы Пятой республики. Удивительно, но примечательно, что Макрон предпочел сначала встретиться именно с паном Зе, отодвинув "шоколадного короля".

