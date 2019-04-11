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Порошенко гарантировал отмену санкций против Москвы

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Судьба РФ - в руках украинских избирателей

Санкции против России будут зависеть от исхода второго тура президентских выборов на Украине. Об этом заявил действующий глава Незалежной Петр Порошенко.

По его мнению, есть два варианта развития событий. Если он проиграет, то антироссийские рестрикции быстренько будут сняты:

"Если придут некомпетентные люди, санкции будут отменены".

Фото: www.globallookpress.com

Другое дело, если у власти останется Порошенко. В этом случае "цена российской оккупации Украины" будет постоянно расти, заявил лидер Незалежной в эфире радио "НВ", передает "Интерфакс".

"Будут усилены санкции. И санкции будут в очень чувствительных сферах. Например, в финансовой. Например, остальные активы ближайшего окружения Путина. Например, запрет передачи в чувствительных технологиях, которые формируют российскую экономику".

При этом возможное вето РФ в Совбезе ООН на предложение ввести международный миротворческий контингент в Донбасс подтолкнет к усилению антироссийских мер и другие страны, уверен Порошенко.

Накануне правительство Украины ввело новые ограничения на торговлю с РФ.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. 

Николай ВИКТОРОВ
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