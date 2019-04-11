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Украинцы доверились неопытному юнцу

Фото: www.globallookpress.com
За 10 дней до голосования граждане Незалежной определились с выбором

Во втором туре президентских выборов кандидатуру Владимира Зеленского поддержит как минимум половина электората страны – 49,3%. На стороне действующего главы государства Петра Порошенко вдвое меньше избирателей – 20,6%. Таковы данные соцопроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Разумкова с 5 по 9 апреля.

Официальные данные должны быть опубликованы в четверг, 11 апреля, а накануне инсайдерской информацией об итогах исследования поделилась шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина.

Сообщается, что украинцы, решившие голосовать за Зеленского, ему в заслуги ставят молодость, то, что он – "простой" и "из народа", а также к нему подталкивает разочарование украинцев в профессиональных политиках. Среди минусов кандидата от партии "Слуга народа" – его профессия и отсутствие у него многих знаний, важных при управлении государством.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

При этом главный плюс Порошенко – "безвиз" и связи на Западе. Минусы – коррупционеры в окружении и повышение тарифов для населения.

Отмечается, что на вопрос, за кого ни при каких условиях не стали бы голосовать, 20,8% украинцев ответили "за Зеленского", а 50,8% вычеркнули Порошенко.

До сих пор не определились с выбором 20,4% респондентов.

Фото: www.globallookpress.com

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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