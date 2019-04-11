"Больной, и анализов не надо": Порошенко пробил новое "дно"

Глава Незалежной перешел все моральные и этические границы

Скандальное видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик, стало новом "дном" украинской политики. Об этом заявил спикер предвыборного штаба "пострадавшего" кандидата в президенты Украины Дмитрий Разумков.

"Я думал, что дно украинских черных технологий у наших оппонентов пробито... Но они, к сожалению, каждый день доказывают, что нет. Знаете, есть старый анекдот, когда "думали, уже дно, но снизу постучали", это каждый день повторяется в украинской политике",

– цитирует Разумкова "Обозреватель".

По его словам, видеоролик выходит не только за рамки моральных и этических норм, но и границ Уголовного кодекса.

Очередной прокол предвыборного штаба Порошенко вызвал гнев украинских интернет-пользователей (орфография и пунктуация авторов сохранены). В комментариях украинцы дружно предположили, что Порошенко нездоров на голову и ему пора пройти не только стандартные тесты на наркотики.

"Дело дошло до необходимости проведения психиатрической экспертизы", – написала она.

"Он психически больной, такого человека нельзя допускать к управлению государством",

– тут же вынес свой вердикт Влад Цепеш.

"Больной, и анализов не надо...ужас.. стыд...", – поддержала Светлана Пантюхова.

"С психикой у него чем дальше – тем хуже. Не умеет достойно проигрывать и становится не только отвратительным, но и опасным. А таким в политике не место", – заявила Валентина Семенкова.

"А Украине живет и работает психиатр с мировым. именем Глузман С.ф. Порошенко срочно нужна его помощь. Он уже несколько лет назад охарактеризовал психотип ПАП все один в один", – написала Татьяна Бычковская.

"Интересно, а если бы команда Зеленского сняла и выложила что-нибудь подобное? например, мультик про забой свиньи? наверное, у Порошенка визг подняли бы до небес",

– поинтересовалась Ira Romanova.

То, что видео уже сыграло против него, стало ясно от пользователя Александра Массальского, который рассказал про сделанный выбор своего соседа перед решающим вторым туром.

"А вот моему пожилому соседу, это видео сегодня утром помогло определится с выбором. Говорит ну его ***** (к черту, – прим. "Утра) этого порошенко. Петр Алексеевич, Вы же по любому сидите и читаете комменты. Он за вас голосовал в первом туре, а теперь послал вас ***** (к черту, – прим. "Утра) и знаете, по стариковски так плюнул на пол", – написал он.