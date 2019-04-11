"Шоколадный король" нашел себе теплое местечко

Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен получить депутатский мандат в ЕП в случае, если проиграет второй тур выборов шоумену Владимиру Зеленскому. Так он ответил сегодня на соответствующий вопрос в кулуарах Киевского форума по безопасности.

"В 2024 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", – сказал он LB.ua.

При этом он по-хамски ответил журналистке на ее уточняющий вопрос, что он будет делать не через пять лет, а уже в ближайшее время: "Я тебе желаю, чтобы ты сейчас, в первую очередь, думала о будущем Украины".

Отметим, что в депутаты ЕП могут баллотироваться лишь граждане стран Евросоюза.

Выступая же на самом форуме пан Порошенко в очередной раз обвинил Москву в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на Украине.

"Я вынужден признать, что несмотря на наши усилия, нам не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы", – цитирует Петра Алексеевича "Интерфакс".

Он добавил, что еще предстоит изучить и подвергнуть анализу механизм и реальные последствия данного воздействия. При этом хозяин "Рошена" не уточнил, на чем основываются его выводы о вмешательстве как таковом.





Однако, судя по последним соцопросам, пану Порошенко может придется искать себе применение гораздо раньше 2024 г. Так, согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 61% респондент считает, что следующим президентом Незалежной станет Зеленский, 17% – действующий глава государства, 22% – не определились с ответом, пишет УНИАН.

Второй тур должен состояться 21 апреля.

