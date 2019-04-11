Бывший кандидат в президенты не сомневается в победе шоумена

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, занявшая в первом туре президентских выборов третье место, дала совет новому главе государства провести масштабную проверку средств, выведенных с Украины за последние пять лет. Так она прокомментировала сегодня в ходе Киевского форума по безопасности утверждения нынешних властей страны, что Незалежная якобы стала независимой от российского газа.

"Я советую новому президенту разобраться с каждой молекулой и атомом, которые у Украины забрали за пять лет, и я ему в этом с удовольствием помогу, потому что я эти места знаю, эти клондайки", – заявила пани Тимошенко.

Видео ее выступления опубликовано на странице депутата Верховной рады в Facebook.





Она выразила надежду, что после смены власти в соборной никто не избежит наказания за обман народа, не будет никаких "договорняков".

"Я верю в то, что если президент поменяется, а это так выглядит, то никто не останется без ответственности", – подчеркнула "газовая принцесса".

Также она бросила обвинения действующему президенту Украины Петру Порошенко в том, что он до сих пор сотрудничает со "страной-агрессором".

"Мне очень больно знаете почему, потому что поддержка его была с первого дня выборов. Наплевали на коррупцию, на сотрудничество с Россией, масштабное сотрудничество с Кремлем. Все это знают. Это же не тайна, что президент страны масштабно сотрудничает в бизнесе с РФ... Нет, я не имею в виду Липецкую фабрику. Я имею в виду новые масштабные бизнес-проекты",

– сказала Юлия Владимировна, назвав "фейковым патриотизмом" ситуацию, при которой национал-патриоты поддерживали пана Порошенко.

Тимошенко отметила, что ее партия не будет объединяться с теми, у кого двойные стандарты. Депутат не отдала никому из кандидатов предпочтения, только периодически критиковала Петра Алексеевича. Она добавила, что опыт и знания ее команды пойдут в дело лишь тому, кто реально начнет обновлять страну.

Судя по последним опросам, возможным победителем 21 апреля станет актер Владимир Зеленский, поскольку украинцы сейчас отдают ему в большинстве предпочтение.

