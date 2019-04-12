Порошенко поругался с Зеленским в прямом эфире

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Видео перепалки Петра Порошенко и комика Владимира Зеленского появилось в Сети.
В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" они переговорили по телефону. Действующий глава государства пригласил кандидата в президенты приехать в студию и провести дебаты.
Зеленский весьма удивился этому предложению и напомнил Порошенко, что он сейчас находится в Париже – там он должен встретиться с Эммануэлем Макроном.
При этом шоумен ехидно напомнил, что Петр Алексеевич должен знать об этом, так как Зеленского сопровождали в аэропорт автомобили СБУ.
"Очень странно, что уважаемый кандидат в президенты приглашает меня в студию "1+1", -
недоуменно добавил комик и напомнил, что дебаты двух кандидатов в президенты должны пройти на стадионе 19 апреля.
Порошенко, в свою очередь, повторил свое приглашение и предложил провести дебаты в воскресенье. Затем оппоненты начали перебивать друг друга, и в итоге Зеленский просто повесил трубку.
Примечательно, что Порошенко обращался к своему сопернику по-украински, а тот отвечал ему на русском языке.
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. На состоявшемся 31 марта голосовании ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов.
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