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Порошенко поругался с Зеленским в прямом эфире

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
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Теледебаты отменились, так как одна из сторон не смогла появиться в эфире

Видео перепалки Петра Порошенко и комика Владимира Зеленского появилось в Сети.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" они переговорили по телефону. Действующий глава государства пригласил кандидата в президенты приехать в студию и провести дебаты.

Зеленский весьма удивился этому предложению и напомнил Порошенко, что он сейчас находится в Париже – там он должен встретиться с Эммануэлем Макроном.

При этом шоумен ехидно напомнил, что  Петр Алексеевич должен знать об этом, так как Зеленского сопровождали в аэропорт автомобили СБУ.

"Очень странно, что уважаемый кандидат в президенты приглашает меня в студию "1+1", - 

недоуменно добавил комик и напомнил, что дебаты двух кандидатов в президенты должны пройти на стадионе 19 апреля.

Порошенко, в свою очередь, повторил свое приглашение и предложил провести дебаты в воскресенье. Затем оппоненты начали перебивать друг друга, и в итоге Зеленский просто повесил трубку.

Примечательно, что Порошенко обращался к своему сопернику по-украински, а тот отвечал ему на русском языке.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. На состоявшемся 31 марта голосовании ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов.

Валентина МАЙОРОВА
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