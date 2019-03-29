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Санкции в отношении России останутся навсегда

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Глава правительства РФ дал нерадостный прогноз

Соединенные Штаты никогда не отменят ограничительные меры, которые они ввели в отношении Российской Федерации, поскольку эта обычная политика Вашингтона и ей уже сто лет. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе общения с пользователями соцсети "ВКонтакте".

"Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика – за последние 100 лет во всяком случае - была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась",

цитирует РИА "Новости" председателя правительства в пятницу, 29 марта.

Медведев напомнил, что не было еще в истории контактов между Вашингтоном и Москвой, когда бы рестрикции со стороны Штатов не существовали. Сей факт глава кабмина назвал прискорбным, потому что это разрушает международное сотрудничество и не позволяет РФ и США решать основные вопросы обеспечения безопасности и экономического развития.

Не успел премьер-министр донести неутешительную истину до россиян, как пришла новость из-за океана – в Белый дом поступил очередной проект санкций в адрес России. На этот раз нас хотят наказать за мифическое отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери год назад.

Как говорится, не было бы потравы шпиона, ее выдумали бы. А доказательства? А кому они нужны в свободном демократическом мире.

Елена УСОВА
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