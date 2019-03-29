Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Добро пожаловать в ад: США приготовили санкции против РФ по "делу Скрипалей"

Фото: www.globallookpress.com
До вступления самых жестких мер против Москвы остался один шаг - подпись Трампа

Проект пакета ограничительных мер против России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей разработан. 

Об этом пишет Bloomberg.

Документ поступил в Белый дом, Федеральное казначейство ожидает его одобрения, сообщили два источника агентства, знакомых с ситуацией. Речь идет о так называемых "санкциях из ада", наиболее жесткого пакета ограничительных мер против РФ. Он затрагивает банковский и энергетический секторы России.

В частности, документ накладывает запрет на все банковские операции с долларами и на обслуживание российского госдолга.

Месяц назад чиновник госдепартамента Чарльз Фолкнер заявил, что санкции уже на подходе, "но этот процесс требует времени". В письме сенатору Бобу Мендесу он сообщил, что Госдеп "тщательно обдумывает, какие санкции выбрать из полного списка возможных мер, и какое влияние эти санкции окажут на интересы национальной безопасности США".

Пока точно неизвестно, какие меры в итоге оказались в финальном варианте проекта санкционного пакета. По данным Bloomberg, в документе включены меры в отношении банковского сектора.

Отравление бывшего советского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль произошло в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Против пары было применено боевое отравляющее вещество "Новичок". Лондон обвинил в случившемся Москву.

На фоне новости о готовности санкций рынок акций РФ и рубль пошли вниз, отмечает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Статья дополняется


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пятничное настроение: шутка Лаврова развеселила журналистов

Российский министр поделился хорошим настроением

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей