Добро пожаловать в ад: США приготовили санкции против РФ по "делу Скрипалей"

До вступления самых жестких мер против Москвы остался один шаг - подпись Трампа

Проект пакета ограничительных мер против России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей разработан.

Об этом пишет Bloomberg.

Документ поступил в Белый дом, Федеральное казначейство ожидает его одобрения, сообщили два источника агентства, знакомых с ситуацией. Речь идет о так называемых "санкциях из ада", наиболее жесткого пакета ограничительных мер против РФ. Он затрагивает банковский и энергетический секторы России.

В частности, документ накладывает запрет на все банковские операции с долларами и на обслуживание российского госдолга.

Месяц назад чиновник госдепартамента Чарльз Фолкнер заявил, что санкции уже на подходе, "но этот процесс требует времени". В письме сенатору Бобу Мендесу он сообщил, что Госдеп "тщательно обдумывает, какие санкции выбрать из полного списка возможных мер, и какое влияние эти санкции окажут на интересы национальной безопасности США".

Пока точно неизвестно, какие меры в итоге оказались в финальном варианте проекта санкционного пакета. По данным Bloomberg, в документе включены меры в отношении банковского сектора.

Отравление бывшего советского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль произошло в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Против пары было применено боевое отравляющее вещество "Новичок". Лондон обвинил в случившемся Москву.

На фоне новости о готовности санкций рынок акций РФ и рубль пошли вниз, отмечает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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