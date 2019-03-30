"Умерла при родах": с Юлией Скрипаль попрощались

Затянувшееся молчание со стороны экс-полковника ГРУ и его дочери не сулит ничего хорошего, уверены россияне

В отсутствие информации об отравленных в Солсбери Сергее и Юлии Скрипаль народ цепляется даже за небылицы в попытках разгадать, что же на самом деле произошло в Соединенном Королевстве. Многие уже мысленно попрощались с дочерью бывшего шпиона.

Так, в последние месяцы пользователи в Сети активно обсуждают слухи о том, что Юлия забеременела и уже даже родила, будучи в Британии. Ситуацию прокомментировала и ее двоюродная сестра Виктория. Правда, та выразила недоумение.

"Тут уже писали, что она родила. Но вы сами посудите, прошло уже больше года. Она от кого забеременела-то? Ее в госпитале в Солсбери изнасиловали?"

– задалась она вопросом.

Тем временем эта версия получила развитие. Многие соотечественники уже не сомневаются, что Скрипалей не увидят живыми. И если ранее Виктория Скрипаль говорила, что с Юлией может произойти "несчастный случай", то в Сети пришли к выводу, что британцы, вероятно, уцепятся за сплетни о беременности девушки и позже, когда тянуть будет уже нельзя, заявят, что та умерла при родах.

"Неужели гады убили и его дочь..а..тва́ри" "Их давно ликвидировали,после дешевого спектакля...." "Скорее всего, потом скажут умерла при родах",

– пишут встревоженные пользователи.

А Запад тем временем спешит воспользоваться ситуацией, пока не вскрылась правда о судьбе Скрипалей. Накануне стало известно, что США подготовили очередной пакет санкций против России в связи с отравлением в Солсбери.