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США вводят новые санкции от отчаяния

Фото: www.globallookpress.com
У американцев полностью отсутствует фантазия, раз они зациклились на экономических репрессиях

Бездействие антироссийских мер признают даже за океаном. Однако других рычагов давления на Москву у Вашингтона нет, полагает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

"Это такая санкционная вендетта США в отношении России, они видят, что санкции своей первоначальной цели не достигают",

цитирует эксперта RT. Вот США и размножают санкции, продолжил Блохин. Другого оправдания американскому поступку в связи с отравлением Скрипалей, по его мнению, нет.

"Очевидно, что если бы они [санкции] были эффективными, то Вашингтон бы ограничился двумя-тремя пакетами, а их было за 60",

– подчеркнул собеседник. Вслед за новостью о том, что в Белый дом поступил документ, в котором прописаны очередные санкции против России из-за инцидента в Солсбери, появилась информация, будто бы Штаты еще в феврале предупреждали о готовящемся ударе. В МИД РФ данную информацию подтвердили, передает РБК.

Об экономических репрессиях обмолвился примерно месяц назад госсекретарь США Майк Помпео, когда разговаривал по телефону с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, рассказал ТАСС источник в американской администрации.

"Он его проинформировал, что Соединенные Штаты предпримут действия, связанные с [американским] Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения [от 1991 года]", 

цитирует заокеанского чиновника агентство.

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Покушение на бывших русских Сергея и Юлию Скрипаль вылилось в международный скандал, последствия которого Россия расхлебывает по сей день, хотя ее вина не доказана.  

Ксения АНДРЕЕВА
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