Действующие рестрикции не приносят желаемого результата из-за выбранного Трампом курса

Бесполезными ограничительные меры Соединенных Штатов назвал Дэвид Коэн. В прошлом он был вторым человеком в заокеанском минфине и ЦРУ.

О том, что санкции против России, Ирана, КНДР и Венесуэлы не работают, по его словам, свидетельствует риторика, развернувшаяся в виртуальном пространстве. Публичные отчеты хозяина Белого дома Дональда Трампа в Twitter говорят о проблемах в системе нацбезопасности.

Своими размышлениями бывший замминистра финансов поделился с читателями The Washington Post. Санкционная политика по отношению к России, полагает автор, не приносит желаемого результата, а лишь порождает "беспорядочный хаос". Трамп не раз демонстрировал свою несостоятельность, когда речь идет о Москве.

"Санкции не являются эликсиром, благодаря обширному применению которого волшебным образом достигаются желаемые результаты во внешней политике",

- констатировал Коэн, расписав составляющие для поражения противника в санкционной войне. По его мнению, к ним относятся четкая формулировка поставленной цели, поддержка международных партнеров и дополнительные инструменты, такие как дипломатия, экономическое запугивание и военное предупреждение.

"Санкции сами по себе редко приводят к большим результатам", – заключил экс-заместитель главы ЦРУ.

Напомним, на прошлой неделе за океаном обмолвились, что собираются "репрессировать" РФ за Скрипалей. Пакет ограничений запретит долларовые операции, коснется обслуживания госдолга нашей страны и других финансовых вопросов.