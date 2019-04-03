Центробанк поблагодарил американцев за волшебный подарок

Российская экономика расцветает на глазах благодаря ограничительным мерам, введенным против нашей страны западным лагерем. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.



"Мы живем в интересное время. Гром не грянет – мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно",

– приводит слова чиновника РБК.

Введенные против России санкции придали ускорение процессу импортозамещения. Теперь наша страна выглядит лучше других в макроэкономическом плане. Швецов пояснил, что речь идет о таких показателях, как долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, госдолг к ВВП, соотношение резервов, совокупного долга и импорта.

"Все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо, и рынок формирует определенный элемент доверия", – отметил зампред регулятора. Но на этом Западу стоило бы остановиться, поскольку угроза новых санкций разрушает это доверие.

Сейчас финансовая стабильность и предсказуемость российской экономики оцениваются на семерку по десятибалльной шкале, указал Швецов. А если бы Вашингтон и Брюссель постоянно не угрожали ввести новые ограничительные меры, то эти показатели были бы на все десять.

Топ-менеджер также обратил внимание на парадокс: в российский государственный долг охотнее вкладываются инвесторы из тех стран, которые собираются вводить против нас новые санкции. Речь идет, в первую очередь, об американцах. Дело в том, что игроки из США "лучше понимают, как у них все это устроено", а инвесторы из Европы и Азии не хотят детально разбираться в остающихся после ограничений возможностях.

А эксперты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) заявили о сокращении интереса инвесторов к России из-за санкций. Из-за введенных ограничений российская экономика получила от банков западных стран на $700 млн меньше инвестиций в расчете на квартал, чем от банков тех государств, что не вводили санкции. В целом за период с середины 2014-го по конец 2017 года сумма относительных потерь иностранных банковских инвестиций в Россию оценивается специалистами почти в $10 миллиардов.