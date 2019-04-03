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Российская экономика расцветает на глазах благодаря
ограничительным мерам, введенным против нашей страны западным лагерем. Об этом
заявил заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
"Мы живем в интересное время. Гром не грянет – мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно",
– приводит слова чиновника РБК.
Введенные против России санкции придали ускорение процессу импортозамещения. Теперь наша страна выглядит лучше других в макроэкономическом плане. Швецов пояснил, что речь идет о таких показателях, как долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, госдолг к ВВП, соотношение резервов, совокупного долга и импорта.
"Все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо, и рынок формирует определенный элемент доверия", – отметил зампред регулятора. Но на этом Западу стоило бы остановиться, поскольку угроза новых санкций разрушает это доверие.
Сейчас финансовая стабильность и предсказуемость российской экономики оцениваются на семерку по десятибалльной шкале, указал Швецов. А если бы Вашингтон и Брюссель постоянно не угрожали ввести новые ограничительные меры, то эти показатели были бы на все десять.
Топ-менеджер также обратил внимание на парадокс: в российский государственный долг охотнее вкладываются инвесторы из тех стран, которые собираются вводить против нас новые санкции. Речь идет, в первую очередь, об американцах. Дело в том, что игроки из США "лучше понимают, как у них все это устроено", а инвесторы из Европы и Азии не хотят детально разбираться в остающихся после ограничений возможностях.
А эксперты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) заявили о сокращении интереса инвесторов к России из-за санкций. Из-за введенных ограничений российская экономика получила от банков западных стран на $700 млн меньше инвестиций в расчете на квартал, чем от банков тех государств, что не вводили санкции. В целом за период с середины 2014-го по конец 2017 года сумма относительных потерь иностранных банковских инвестиций в Россию оценивается специалистами почти в $10 миллиардов.
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