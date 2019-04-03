"Последняя попытка": США готовят санкции против РФ на несколько лет вперед

Черный список представят 3 апреля

Не прошло и недели, как Вашингтон заговорил о новом пакете ограничений. Сегодня придадут огласке проект об экономических рестрикциях, получивший название Deter Act, "Закон о сдерживании".

Документ подготовили сенаторы-республиканцы и демократы. Благодаря ему Штаты надеются обуздать Россию, пишет Reuters.

Не прекращая мусолить тему якобы имевшегося вмешательства в выборы американского президента 2016 г., они запугивают РФ санкциями. На этот раз давление испытают банковский сектор, российский госдолг, а также сферы энергетики и оборонки.

Deter Act, пишет издание, станет "последней попыткой усилить давление на Москву" за ее неприемлемое поведение – "от агрессии на Украине и участия в гражданской войне в Сирии до попыток оказать влияние на выборы в США".

Идея фикс принадлежит демократу Крису Ван Холлену и республиканцу Марко Рубио, которые бредят ею с прошлого года. Закон имеет предупредительный характер и нацелен на то, чтобы Россия не посягала на внутренние дела заокеанской державы в 2020 году. В случае нарушения под санкции подпадут минимум два крупнейших банка страны – Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", Внешэкономбанк или "Россельхозбанк".

Однако вмешательство в выборы еще нужно будет доказать. На что директору Национальной разведки США будет выделен целый месяц. Положительный результат даст США повод ввести новые ограничения в течение 10 дней.

Между тем Москва неоднократно заявляла, что не интересуется внутренней политикой других стран. Но очередных антироссийских мер ей, скорее всего, не избежать. Впрочем, их бесполезность признали даже на Западе.

Напомним, на прошлой неделе за океаном пригрозили, что собираются незаслуженно "репрессировать" РФ за Скрипалей. Пакет ограничений коснется обслуживания госдолга нашей страны и других финансовых вопросов. Но самое главное – запретит долларовые операции для российских банков.