Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина начала копить газ

Фото: www.globallookpress.com
Если новый контракт на транзит с РФ не подпишут, топливо придется честно покупать

"Нафтогаз" приступил к формированию запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) в расчете на будущую зиму. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ", – написал он в Facebook.

По словам Коболева, зима 2019-2020 г.г. обещает быть сложнее предыдущих. В хранилища необходимо закачать не меньше 20 млрд кубометров газа. Так что уже сейчас в ПХГ нужно направлять значительные объемы топлива, добытого самим и купленного у иностранных поставщиков.  

Фото: www.globallookpress.com

Россию Украина поставщиком газа не считает. Президент Петр Порошенко постоянно подчеркивает, что с 2015 г. Незалежная обходится без российского газа, точнее, без его поставок из РФ. Тем удивительнее слова Коболева о том, что объявленный аврал связан с официальным окончанием срока действия контрактов "Нафтогаза" и "Газпрома".

"В этом году перед нами стоит задача создать запасы газа больше, чем мы это делали ранее. Действие существующих контрактов с Газпромом завершится 1 января, и Украина должна подготовиться к любым деструктивным решениям Кремля, в частности, к прерыванию транзита", – указал Коболев.

Получается, до этого несколько лет Киев не покупал газ у Москвы, но пользовался топливом, поставляемым через ГТС Украины из РФ в Европу? В этом случае становится понятнее, почему Киев так бьется за транзит.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко пойдет на дебаты с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

"Разве так можно?!": Порошенко уничтожает Зеленского на глазах его матери

Женщине стало плохо от бесконечного вранья про ее сына

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей