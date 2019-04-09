Украина начала копить газ

Если новый контракт на транзит с РФ не подпишут, топливо придется честно покупать

"Нафтогаз" приступил к формированию запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) в расчете на будущую зиму. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ", – написал он в Facebook.

По словам Коболева, зима 2019-2020 г.г. обещает быть сложнее предыдущих. В хранилища необходимо закачать не меньше 20 млрд кубометров газа. Так что уже сейчас в ПХГ нужно направлять значительные объемы топлива, добытого самим и купленного у иностранных поставщиков.

Россию Украина поставщиком газа не считает. Президент Петр Порошенко постоянно подчеркивает, что с 2015 г. Незалежная обходится без российского газа, точнее, без его поставок из РФ. Тем удивительнее слова Коболева о том, что объявленный аврал связан с официальным окончанием срока действия контрактов "Нафтогаза" и "Газпрома".

"В этом году перед нами стоит задача создать запасы газа больше, чем мы это делали ранее. Действие существующих контрактов с Газпромом завершится 1 января, и Украина должна подготовиться к любым деструктивным решениям Кремля, в частности, к прерыванию транзита", – указал Коболев.

Получается, до этого несколько лет Киев не покупал газ у Москвы, но пользовался топливом, поставляемым через ГТС Украины из РФ в Европу? В этом случае становится понятнее, почему Киев так бьется за транзит.