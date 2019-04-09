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"Логичный шаг": Донбассу пророчат присоединение к России

Фото: www.globallookpress.com
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Слияние Донбасса с РФ должно было произойти еще пять лет назад

Обсуждение напряженности на востоке Украины откладывается. К этому разговору "нормандская четверка" вернется после того, как Незалежная определится с дальнейшим политическим курсом, то есть после второго тура выборов, заявили в Париже.

По словам посла Франции в РФ Сильви Берманн, данное на днях украинским лидером обещание преждевременно. Порошенко, как обычно, бежит впереди паровоза, поскольку в группе по урегулированию конфликта, в которую, кроме Франции и Украины, входит также Германия и Россия, "не приняли какого-либо решения".  

"Сейчас рано что-либо говорить. Мы решим этот вопрос после второго тура выборов на Украине",

цитирует дипломата РИА "Новости". Между тем Петр Алексеевич в минувшие выходные опрометчиво заверил в том, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ближайшем будущем.

Фото: www.globallookpress.com

В тот же день в интервью ТК "Юнион" глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин озвучил ее цель – стать частью России. И это только начало, полагает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).  

"Я уверен, что когда-нибудь и Донбасс, и Мелитополь, и Одесса, и Харьков, и Херсон, и Днепропетровск, и, наверное, даже Киев – войдут в состав новой, переучрежденной России",

подчеркнул он в эфире НСН. По мнению бывшего главы оборонного ведомства, Донбасс мог присоединиться к РФ еще пять лет назад.   

"Это был бы логичный шаг", – пояснил Стрелков, предложив два варианта развития событий: "либо сдавать Донбасс, либо его интегрировать". В первом случае, отметил экс-министр, "автоматически встанет вопрос о Крыме, его возвращении в состав Украины".

Ситуация на востоке Украины обострилась в апреле 2014 года. С того времени ведутся боевые действия между ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса и украинскими силовиками. 

Ксения АНДРЕЕВА
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