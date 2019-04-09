Брюссель раскрыл приоритетные планы в области энергетики

Евросоюз ожидает заключения в 2019 г. нового контракта о транзитном маршруте российского газа через территорию Незалежной сроком на 10 лет. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии и комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович. В ЕК намерены плотно заняться данной проблемой сразу же после второго тура выборов украинского президента, которые, напомним, пройдут 21 апреля.

"Мы должны достичь соглашения не только на эту зиму, но и главным приоритетом для нас является достижение соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину как минимум на 10 лет. Мы постараемся созвать встречу сразу после завершения выборов на Украине", – цитирует ТАСС Шефчовича.

Словак отметил, что на сегодняшний момент ни Москва, ни Киев не ответили на запрос Брюсселя о возможной дате проведения очередной трехсторонней встречи ЕК с Россией и Украиной по газу.





По его словам, в январе представители всех заинтересованных сторон договорились о новом контакте в середине мая. Однако это была предварительная дата.

"Пока мы не получили ответа. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась до лета, до сезона отпусков", – выразил надежду Шефчович.

Между тем киевский режим в ожидании тяжелых переговоров приступил к накапливанию запасов газа в подземных хранилищах, чтобы страна смогла пережить будущую зиму. По данным главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в ПХГ необходимо закачать не меньше 20 млрд куб. м голубого топлива.

Контракт по газовому транзиту через Украину заканчивается в конце нынешнего года. Даже с учетом запуска "Северного потока – 2" Москва может сохранить какой-то незначительный объем российского топлива в старой советской трубе, но на выгодных для "Газпрома" условиях.

