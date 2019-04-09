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На Украине пообещали Скабеевой серьезный разговор в ПАСЕ

Ольга Скабеева. Фото: instagram.com/olgaskabeeva
Телеведущей напомнят, как вести себя во время сессии в ассамблее

Украинцы злорадствуют. До них дошла информация о том, что известной телеведущей, которая смело отметает любые словесные нападки Киева, грозит выговор Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Якобы Ольге Скабеевой напомнят о правилах хорошего тона. Об этом, по крайней мере, уверяет нардеп, возглавляющий украинскую делегацию в ПАСЕ, Владимир Арьев.

По его словам, российского репортера ожидает крайне "серьезный разговор". Касаться он будет журналистского, в частности ее, поведения на площадке сессии ассамблеи. Арьев отметил, что знает об этом точно. Правда, откуда, не рассказал.

"И, очевидно, будет сделано предупреждение",

– ехидно заключил вице-президент ПАСЕ в интервью телеканалу "Прямой".

Фото:Николай Лазаренко/ТАСС

Ответ Скабеевой не заставил себя долго ждать. Заявление Арьева она назвала "ложью и очередной украинской провокацией". В своем Telegram-канале теледива подчеркнула, что вовсе не ее поведение "рассматривали на комиссии по этике Парламентской Ассамблеи", а команды из Киева. Ведущая напомнила об инцидентах с перчатками и туалетной бумагой, подчеркнув, что ПАСЕ "это, вежливо выражаясь, шокировало", а также "вызвало негодование и раздражение".

"Украинскую делегацию действительно попросили взять себя в руки",

– констатировала российская журналистка.

Напомним, "разборка" участников сессии из Незалежной с Ольгой Скабеевой произошла 24 января. Тогда телеведущую затолкали представители сильной половины украинской делегации, при этом обвинив жертву в провокации. 

Ксения АНДРЕЕВА
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