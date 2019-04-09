Радикалы из Нацкорпуса требуют от главы государства разобраться с коррупцией в оборонке

Под здание администрации президента Украины, которая располагается на Банковой улице, стянуты военнослужащие Национальной гвардии, полиции, а также кареты "скорой помощи". Таким образом, силовики намерены предотвратить возможные беспорядки в связи с проведением членами Нацкорпуса акции протеста против бездействия властей, как им кажется, в деле незаконных закупок в системе Минобороны, более известном как дело "Свинарчуков".



Судя по фото– и видеокадрам агентства УНН, в правительственный квартал Киева нагнали десятки машин и автобусов с военными.

Самих участников антипорошенковского митинга не более 300 человек. По информации издания "Страна.ua", в основном это молодые парни 18-23 лет, которые скандируют лозунги "Мародерів за грати (за решетку)!", "Свинарчуків за грати!" Также у протестующих есть чемоданы с надписями, например, такая: "Порох-чемодан-вокзал-Мальдивы".

Активисты уже помитинговали у здания Генпрокуратуры, МВД, СБУ, а к ночи они намерены подойти к администрации президента, где собрались показать фильм о мародерах.

Между тем в штабе лидера президентской гонки Владимира Зеленского сообщают, что под одним из офисов их команды (Новоселецкая улица, 7) планируется массовый сбор людей (в частности, студентов) для проведения ряда провокаций.

Изначально народ должен был подойти на Майдан, однако в последний момент место изменили. Отмечается, что участникам мероприятия обещали заплатить по 300 гривен.





Как сигналит Telegram-канал Post Enot, в ряды явных поклонников действующего лидера нации Петра Порошенко, а именно бабушек-пенсионерок, известного порохобота Андрея Полтавы и пришедших за печеньку студентов, все-таки вклиниваются адекватные украинцы. Так, один из них, наслушавшись выкриков о якобы наркозависимости пана Зеленского и лозунгов типа "Украине нужен порох, а не в носу порошок!", не выдержал и потребовал собравшимся убираться на Банковую.

"Его тут же окрестили "Ганьбой", но мужик не промах, ответил: "Ганьба вашему Пороху! Ничего не сделал за 5 лет, ни разу не очнулся! Пороху – чемодан, вокзал, Россия!" – пишет автор поста.



В ответ мужчине порохоботы проорали: "Мова, вира... Зеленский наркоман" и прочее. Штабисты Зе считают, что некоторые люди в толпе являются провокаторами и приехали из других городов за деньги.

Также митингующим брошена любимая нынешним киевским режимом кость: "Если мы сейчас хоть немного расслабимся и дадим России малейший шанс, она вновь нас задушит, как делала это несколько раз за всю историю".

Отработав деньги, поклонники "шоколадного короля" разошлись, обещав вернуться в следующий вторник.