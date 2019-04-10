Власти Незалежной не намерены прекращать бомбить города

Украинская власть не заинтересована в выполнении Минских соглашений – ей не нужны территории провозглашенных ДНР и ЛНР и люди, живущие в Донбассе.

"Власть...не хочет выполнения Минских соглашений...потому что им не нужны эти территории и люди, проживающие там. Эти люди эту власть...никогда не поддержат ни на тех, ни на других выборах. И эти люди им просто не нужны", -

заявил в эфире NewsOne сделал глава Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. При этом он подчеркнул, что Москва считает, что Минские соглашения должны быть выполнены, так как они подписаны представителями Украины, России и республик Донбасса и утверждены резолюцией Совета безопасности ООН.

"Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия. А что она должна сделать? В чем сегодня Россия должна выполнить Минские соглашения?" –

подчеркнул Медведчук. Политик добавил, что сейчас Киев должен выполнить политическую часть достигнутых ранее договоренностей: провести амнистию, внести изменения в конституцию страны, ввести в действие законы о выборах и об особом статусе Донбасса. Однако украинские власти не приступили ни к одному из этих вопросов и не собирается этого делать, подчеркнул Медведчук.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против провозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали более 10 тыс. человек. Ситуация на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, принявшей ряд документов по урегулированию конфликта.