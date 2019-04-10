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Плакат Порошенко с Путиным рассмешил Захарову

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Украинский креатив позабавил российского дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прошлась по предвыборной агитации действующего украинского президента. Ранее на билбордах появилось изображение Петра Порошенко и Владимира Путина, в упор смотрящих друг на друга. Лаконичная подпись под фотографией гласит: "Решающий выбор".

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", - 

написала Захарова на своей страничке в Facebook. Дипломат добавила, что предвыборный штаб Петра Порошенко подтвердил использование фотографии российского президента Владимира Путина в предвыборной агитации. По мнению сторонников Петра Алексеевича, "задача рекламы – показать умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому лидеру". Согласовывать с Кремлем использование образа российского президента Киев не собирается.

В комментариях к посту пользователи Сети дали волю своему остроумию:

"Лихо!!!!!!", "Прикольно! То-есть, если Порошенко проиграет, президентом Украины должен стать Путин???? Я – за!", "Путин должен стать президентом Украины вне зависимости от итогов этих выборов", "По-моему, ни над одним президентом в мире так не стебаются, как над Порошенко.У него ПутинПутинПутин! Ни дня без него! Даже на свой предвыборный плакат умудрился его пристроить. Ну совсем уже ку ку" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Второй тур украинских президентских выборов пройдет 21 апреля, напоминает телеканал "360". Жителям Незалежной предстоит выбрать между действующим главой государства Петром Порошенко и комиком Владимиром Зеленским.

Валентина МАЙОРОВА
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