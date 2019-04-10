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Киев объявил дату решающего боя с Москвой

Фото: www.globallookpress.com
Все определится в 2019 году

Украине предстоит трудный год. Ей нужно отразить последнюю атаку России, и тогда случится расцвет Незалежной. Об этом заявила вице-премьер украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее воззвание опубликовано на официальном портале правительства страны.

"Российская Федерация видит 2019-й как последний и решительный бой за Украину. Если им удастся нас расшатать, то мы оправдаем кремлевский прогноз о том, что якобы Украина – государство, которое не сложилась. Я верю, что мы государство, которое сложилась. Я верю, что мы способны, мы ответственны и мы знаем, чего хотим достичь", – заявила вице-премьер.

Она отметила, что многие украинцы сами сомневаются в том, что они европейцы, а российская пропаганда еще и навязывает им мнение о внеблоковом статусе Украины. Спасет ситуацию молодежь: она не поддастся пропаганде и не отвернется от европейской семьи, к которой принадлежит, подчеркнула Климпуш-Цинцадзе во время встречи со студентами Мариупольского университета.

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: commons.wikimedia.org

Дата, указанная членом кабмина, понятна: сейчас Украина выбирает президента, в октябре состоятся парламентские выборы. Действующие власти пытаются запугать украинцев, что только они способны привести страну к светлому будущему вместе с ЕС и НАТО, ради этого даже изменили Конституцию. Поэтому, дескать, не нужно рискованных перемен.

Вместе с тем, указания, что второй срок президента Петра Порошенко поможет приблизить вступление Киева в западные объединения, являются откровенным лукавством. Ранее о том, что Украину не ждут в ближайшее время в ЕС, сообщили в Германии.

Николай ВИКТОРОВ
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