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Украина признала НАТО хозяйкой Черного моря

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
А Россию никто и спрашивать не будет, заявили в Киеве

Североатлантический альянс не должен консультироваться с Россией относительно своих перемещений в Черном море. Все вопросы о судоходстве Киев и Брюссель решат самостоятельно. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы четыре месяца с НАТО обсуждали... НАТО не будет спрашивать у России, что можно нам вместе делать и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать (у России) о том, что можно или нельзя",

ответил чиновник в популярном среди украинской политической элиты стиле "под Кличко" (цитируется по ТАСС).

На этом он не остановился: Россию, по словам Климкина, "никто не будет спрашивать", можно ли вести наблюдение с "моря, воздуха и космоса" в акватории Черного и Азовского морей. "А также относительно совместных учений Украины и НАТО, а также относительно усиленного присутствия кораблей НАТО", – добавил глава МИД.

По его словам, Крым является неотъемлемой частью Украины. В связи с этим проход судов через Керченский пролив должен быть свободным, а не проводиться только с разрешения России. "Навигация в Азовском море должна осуществляться в соответствии с принципами международного права", – отметил руководитель ведомства.

 Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com 

Заявление Климкина приурочено сразу к двум событиям.

Во-первых, накануне в Вашингтоне состоялось заседание Североатлантического совета, на котором члены альянса договорились о наращивании своих усилия в Черноморском регионе и согласовали пакет мер по увеличению масштабов разведдеятельности, учениям и другим вопросам. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не сказал о намерении альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив любой ценой.

Во-вторых, в Черном море сегодня стартовали совместные учения НАТО и ее партнеров Sea Shield. Они продлятся до 13 апреля. "Четырнадцать румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", – говорится в сообщении миссии Украины при НАТО в Twitter. В маневрах также примут участие ВМС Грузии и Украины.

В Москве ранее заявляли о том, что проведение натовских учений в Черном море создаст дополнительное напряжение в регионе.

Андрей ФИЛАТОВ
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