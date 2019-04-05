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Киев выставит счет Москве за царскую власть

Фото: www.globallookpress.com
Черное море он будет использовать тоже по своему усмотрению

Россия должна будет выплатить Украине компенсацию за ущерб, причиненный за "столетия оккупации". Об этом заявил глава МИД Незалежной Павел Климкин. Сумму он пока не назвал, но готов подсчитать.

"Если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется", – цитирует министра ТАСС.

Климкину, правда, тут же оговорился, что "в каждой шутке есть доля шутки". Но на самом деле, ему явно не понравилось, что на днях в Госдуме подняли вопрос о том ущербе, который причинили Крыму и его жителям десятилетия безответственного руководства Киева. На просьбу прокомментировать эту ситуацию, глава МИД Украины заявил журналистам, что не намерен реагировать на происходящее в российском парламенте. Он подчеркнул, что не считает нужным также согласовывать с Россией действия военных кораблей Украины в Черном море:

Фото: www.globallookpress.com

"Никто не будет спрашивать Россию, можно ли вести наблюдения с моря, воздуха и космоса в акватории морей, а также относительно совместных учений Украины и НАТО, а также относительно усиленного присутствия кораблей НАТО в Черном море".

Территория Украины входила в состав Российской империи с 1654 года. Крым был передан генсеком СССР в управление Украинской СССР в 1954 году. В 2014 г. на фоне военного переворота в Киеве жители полуострова изъявили на референдуме желание войти в состав РФ. Украина и ряд западных стран отказались признавать голосование законным.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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