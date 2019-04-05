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Авантюра века: украинец пытался прорваться в Польшу задом наперед

Фото: www.globallookpress.com
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Курьезный случай произошел на польско-украинской границе

Польские пограничники задержали гражданина Украины, который незаконно перешел через границу в соседнее государство.

Как сообщает "Польское радио" 5 апреля, 31-летнего мужчину остановили для проверки, когда он направлялся к населенному пункту. Выяснилось, что злоумышленник пересек границу спиной вперед – надеясь таким образом запутать стражей порядка.

"Украинец, желая запутать пограничников, пересек границу задом наперед. Следы на границе, оставленные им... должны были свидетельствовать о якобы пересечении границы из Польши в Украину, а не как на самом деле – из Украины в Польшу", –

заявил в эфире радиостанции официальный представитель Пограничной службы Польши Петр Закеляж.

Горе-нарушителя уже вернули на родину, запретив ему на 3 года посещать страны Европейского союза.


Валентина МАЙОРОВА
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