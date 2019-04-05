Москва пыталась помешать запуску украинского "Нептуна"

Порошенко обвинил Россию в наведении помех

В Одесской области вслед за испытаниями РСЗО "Ольха-М" первые лица украинского государства запустили другую ракету, которой также намерены припугнуть Москву.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, военные провели одно из завершающих испытаний противокорабельной крылатой ракеты "Нептун".

В своем выступлении на фоне ракетного комплекса глава государства не мог не упомянуть Россию, которая "пытается закрыть небо и использует средства РЭБ, чтобы помешать испытаниям". Но это, по словам Порошенко, только создает реальные условия боевого применения этих ракет.

Ранее представители миссии ОБСЕ на Украине опубликовали кадры предположительного нахождения комплексов РЭБ в Южной Ломоватке в Луганской области. Судя по опубликованным фото, это могли быть Р330Ж "Житель" и наземная система подавления спутников связи "Тирада-2С". Чтобы помешать испытаниям, эти комплексы пришлось бы переместить на территорию Украины поближе к Одессе. Конечно, помехи могли создавать самолеты и корабли, однако доказательств того, что Россия мешала запускать "Нептуна", Порошенко в любом случае не представил.

Дальность этой ракеты, как сообщалось ранее, составляет 300 км, однако, по данным украинских СМИ, она может быть увеличена. Равно как и саму ракету могут оснастить более мощной боевой частью.

"Нептун" – это модернизированная, то есть более точная советская Х-35. Новой ракете увеличили боевую часть с 145 до 150 килограммов. Она стала больше по габаритам и немного дальнобойнее.

Цели "Нептуна" – корабли водоизмещением до 5 тыс. т, то есть теоретически это могут быть российские фрегаты проектов 22350 и 11356, не говоря уже о корветах. Главная проблема для ВСУ – массовый выпуск этих ракет, который пока еще под вопросом.