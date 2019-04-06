Глава государства поедет в ФРГ за помощью в случае проигрыша на выборах

Украинский президент Петр Порошенко перед дебатами с Владимиром Зеленским навестит канцлера Германии Ангелу Меркель. Политолог Александр Сосновский уверен, что политик будет просить вид на жительство.

По его словам, визит Порошенко нельзя расценивать как поездка главы государства, так как он уже фактически не управляет страной и борется за президентское кресло. При этом Сосновский подчеркнул, что политик будет упрашивать Меркель дать ему вид на жительство и денег.

"Я думаю, что ни первого, ни второго он не получит. Германия же в свою очередь будет очень внимательно смотреть за тем, что происходит на Украине",

- цитирует политолога "Царьград".

Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине, в который вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, состоится 21 апреля.