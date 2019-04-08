Долетит до Севастополя: Украина блеснула уникальной ракетой "Нептун"

Снаряд может преодолеть расстояние в 300 км

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков похвастался в разговоре с блогером Владимиром Бучко результатами испытаний нового ракетного комплекса "Нептун". По его словам, оружие способно "стелиться" по поверхности моря на высоте всего 5 метров.

Более того, как рассказал Бирюков, ракета может атаковать корабль в Севастопольской бухте, если вылетит из Одесской области. Он добавил, что россияне "нервничают" из-за этого украинского оружия.

"Потому что они все время надеялись, что мы будем failed state [несостоявшимся государством], что у нас ничего не получится", – отметил Бирюков.

На Украине то и дело говорят о серьезных возможностях армии страны. Так, Петр Порошенко грозил тем, что у Незалежной есть ракеты, которые будут испытывать в Черниговской области, у границы с Россией. При этом эксперты напоминают о том, что украинцы не в силах создать новое оружие.