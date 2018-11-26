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Украинцы додумали за Меркель дату вступления в ЕС

Фото: www.globallookpress.com
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Киев снова принял желаемое за действительное

Незалежная совсем завралась. Никто не собирается принимать ее в Евросоюз, особенно сейчас, несмотря на чрезмерное стремление.

О разыгравшемся воображении Киева заявили в немецком правительстве, узнав, что по Украине расползлись слухи о скором вступлении в ЕС. При этом, по утверждению депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко, сама канцлер ФРГ Ангела Меркель отмерила государству каких-то 5-8 лет.

"Такого высказывания не делалось, а вопрос о членстве Украины в Европейском союзе в настоящее время не стоит. Страна связана с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации", – цитирует осведомителя в кабмине Германии ТАСС.

Страна-соседка давненько бредит Евросоюзом. До Кононенко ставки делал лидер Незалежной Петр Порошенко, который намеревался пополнить ряды ЕС к 2025 году. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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