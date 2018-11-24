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Не больше 5 лет: Меркель назвала срок вступления Украины в ЕС

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com/ Danil
Политик обрадовала Порошенко

Депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев назвала срок, когда страну примут в ряды ЕС.

"Впервые сказала (Ангела Меркель) примерный срок, звучал срок 5—8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Ещё раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", – цитирует Кононенкова телеканал "Прямой".

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Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что цель страны – вступить в ЕС к 2025 году.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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