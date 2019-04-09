Порошенко схлестнется в дебатах с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

Во втором туре выборов на Украине Петр Порошенко намерен дебатировать с президентом России Владимиром Путиным. Это не шутка – такой политический баннер появился в Харькове.

На огромном плакате изображены Порошенко и Путин, стоящие лицом к лицу. Внизу есть подпись: "21 апреля. Решающий выбор!" Очевидно, что речь идет о поединке между Порошенко с Владимиром Зеленским, который должен состояться 21 апреля.

Как пишет Тelegram-канал Kotsnews, заказчиком билборда стал предвыборной штаб Порошенко. Команду действующего президента Украины не смутило то, что они фактически нарушили федеральный закон "О рекламе". Так, согласно статье 8, в рекламе запрещается использовать изображение человека или его имени без его письменного согласия. А в статье 64 сказано, что в предвыборной агитации не могут каким-либо образом участвовать иностранные граждане.

Поскольку даже в самой фантасмагорической фантазии сложно допустить, что Владимир Путин имеет украинское гражданство и согласен участвовать в агитации за Порошенко, то стоит констатировать, что "шоколадный король" в попытке поднять свой маленький рейтинг нарушает украинские законы, окончательно загоняя себя в тупик.